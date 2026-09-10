Vivre en araignée, Jardin écologique de Lille, Lille
samedi 26 septembre 2026 · Jardin écologique de Lille · Lille
Informations pratiques
Vivre en araignée Samedi 26 septembre, 10h00 Jardin écologique de Lille Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Vous ressentez un peu d’inquiétude devant une araignée ? Peut-être vous faut-il juste apprendre à la comprendre… Lors de cette animation proposée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON), partez à la découverte du mode de vie des araignées : leurs comportements, leurs toiles, leurs stratégies et leur utilité. Une approche pour apprendre à observer autrement ces habitantes discrètes de nos jardins.
Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».
Jardin écologique de Lille rue du Guet, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0622783767 http://jardinecologiquedelille.fr https://www.instagram.com/stories/jardinecologiquedelille/;https://www.facebook.com/AssoLisieres [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4206 »}] Jardin au bout de la rue du Guet, après le pont
Vous ressentez un peu d’inquiétude devant une araignée ?
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