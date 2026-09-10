Vivre en araignée, Jardin écologique de Lille, Lille

Informations pratiques

Vivre en araignée Samedi 26 septembre, 10h00 Jardin écologique de Lille Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Vous ressentez un peu d’inquiétude devant une araignée ? Peut-être vous faut-il juste apprendre à la comprendre… Lors de cette animation proposée par le Groupe Ornithologique et Naturaliste (GON), partez à la découverte du mode de vie des araignées : leurs comportements, leurs toiles, leurs stratégies et leur utilité. Une approche pour apprendre à observer autrement ces habitantes discrètes de nos jardins.

Animation réalisée dans le cadre du programme « À la découverte de la biodiversité ».

Jardin écologique de Lille rue du Guet, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 0622783767 http://jardinecologiquedelille.fr https://www.instagram.com/stories/jardinecologiquedelille/;https://www.facebook.com/AssoLisieres [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/4206 »}] Jardin au bout de la rue du Guet, après le pont

Vous ressentez un peu d’inquiétude devant une araignée ?