Vivre sa Nature – Apprendre le feu par friction, 37250 Veigné, France, Veigné

Informations pratiques

Vivre sa Nature – Apprendre le feu par friction Mercredi 7 octobre, 16h30 37250 Veigné, France Indre-et-Loire

Tarifs : Tarif adulte 49€ ; Tarif enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Dans un cadre champêtre, mêlant forêt et prairie, vous apprendrez les gestes pour réaliser un feu primitif, comme le faisaient nos aïeux. Vous récolterez les essences de bois nécessaires à la confection de votre kit, puis vous apprendrez les gestes du feu par friction avec archet. Après avoir obtenu une braise, vous ferez naître une flamme dans un nid d’herbe et de massette.

Lors de cette journée, vous apprendrez à reconnaître les plantes et champignons utiles pour la réalisation et le transport du feu. Vous connaîtrez tous les détails à la réalisation d’un feu primitif et serez à même de reproduire les gestes chez vous.

Durée : 3h30

Activité organisée par Stéphane – Animateur nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/apprendre-le-feu-par-friction-6234

37250 Veigné, France 37250 Veigné, France Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/apprendre-le-feu-par-friction-6234 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/apprendre-le-feu-par-friction-6234 »}]

Apprenez les gestes pour l’allumage du feu par friction, comme le faisaient nos ancêtres ! Nature pratiques créatives