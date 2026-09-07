Vivre sa Nature – Apprendre le feu par friction, 37250 Veigné, France, Veigné
mercredi 7 octobre 2026 · 37250 Veigné, France · Veigné
Informations pratiques
Vivre sa Nature – Apprendre le feu par friction Mercredi 7 octobre, 16h30 37250 Veigné, France Indre-et-Loire
Tarifs : Tarif adulte 49€ ; Tarif enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00
Dans un cadre champêtre, mêlant forêt et prairie, vous apprendrez les gestes pour réaliser un feu primitif, comme le faisaient nos aïeux. Vous récolterez les essences de bois nécessaires à la confection de votre kit, puis vous apprendrez les gestes du feu par friction avec archet. Après avoir obtenu une braise, vous ferez naître une flamme dans un nid d’herbe et de massette.
Lors de cette journée, vous apprendrez à reconnaître les plantes et champignons utiles pour la réalisation et le transport du feu. Vous connaîtrez tous les détails à la réalisation d’un feu primitif et serez à même de reproduire les gestes chez vous.
Durée : 3h30
Activité organisée par Stéphane – Animateur nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/apprendre-le-feu-par-friction-6234
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Apprenez les gestes pour l’allumage du feu par friction, comme le faisaient nos ancêtres ! Nature pratiques créatives
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