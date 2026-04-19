Vivre sa Nature – Vannerie en feuilles de massette, Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France, Veigné

Vivre sa Nature – Vannerie en feuilles de massette 7 et 24 juin Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Indre-et-Loire

Tarifs : Tarif stage feu par friction 49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T16:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00

Après avoir récolté des feuilles de massette et appris à les préparer pour réaliser

votre vannerie, vous confectionnerai soit un panier, soit une pochette.

Vous apprendrez à reconnaitre la plante et découvrirez ses nombreuses utilisations,

tant culinaires que pour des réalisations artisanales.

Durée : 3h30

Activité organisée par Stéphane – Animateur nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-en-feuilles-de-massette-9595

Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-en-feuilles-de-massette-9595 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-en-feuilles-de-massette-9595 »}]

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