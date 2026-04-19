Vivre sa Nature – Vannerie en feuilles de massette, Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France, Veigné
Vivre sa Nature – Vannerie en feuilles de massette, Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France, Veigné dimanche 7 juin 2026.
Vivre sa Nature – Vannerie en feuilles de massette 7 et 24 juin Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Indre-et-Loire
Tarifs : Tarif stage feu par friction 49€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-24T16:30:00+02:00 – 2026-06-24T20:00:00+02:00
Après avoir récolté des feuilles de massette et appris à les préparer pour réaliser
votre vannerie, vous confectionnerai soit un panier, soit une pochette.
Vous apprendrez à reconnaitre la plante et découvrirez ses nombreuses utilisations,
tant culinaires que pour des réalisations artisanales.
Durée : 3h30
Activité organisée par Stéphane – Animateur nature
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-en-feuilles-de-massette-9595
Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Parc de la Championnière, 50 Rue de la Championnière, 37250 Veigné, France Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-en-feuilles-de-massette-9595 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-en-feuilles-de-massette-9595 »}]
Vannerie en feuilles de massette Nature Atelier nature
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