Club Lecture Au coin du livre Veigné
Club Lecture Au coin du livre Veigné samedi 6 juin 2026.
Veigné
Club Lecture Au coin du livre
Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le samedi 6 juin 2026 à 10h30
Club Lecture Au coin du livre
Le club lecture vous invite à partager vos lectures ou simplement découvrir les nôtres !
Ce club intergénérationnel réunit adolescents et adultes autour d’une passion commune la lecture.
Le samedi 30 mai 2026 à 15h00
Club Lecture Au coin du livre
Le club lecture vous invite à partager vos lectures ou simplement découvrir les nôtres !
Ce club intergénérationnel réunit adolescents et adultes autour d’une passion commune la lecture.
Romans, BD, essais, mangas, classiques ou nouveautés… Chaque rencontre est l’occasion de découvrir des ouvrages variés et d’en discuter librement.
Gratuit, entrée libre, dès 12 ans Ado/Adulte
Renseignements
bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr
02-47-77-07-1 .
Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr
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English :
Saturday, June 6, 2026 at 10:30 a.m
Au coin du livre book club
The book club invites you to share your reading or simply discover ours!
This intergenerational club brings together teenagers and adults around a common passion: reading.
L’événement Club Lecture Au coin du livre Veigné a été mis à jour le 2026-05-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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