Nuit de la lecture Heure du Conte

Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Heure du conte

Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la Lecture, la bibliothèque de Veigné vous propose une heure du conte le

vendredi 23 janvier à 19h.

Venez découvrir des histoires urbaines et campagnardes à travers des lectures d’albums sur le thème Villes et Campagnes .

Gratuit, sur réservation, à partir de 4 ans

Renseignements

bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr

02-47-77-07-11 .

Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr

English :

Story time

As part of the 10th edition of the Nuits de la Lecture (Reading Nights), the Veigné library will be hosting a storytelling hour on

friday January 23 at 7pm.

Come and discover urban and rural stories through readings of albums on the theme of Towns and Countryside .

L’événement Nuit de la lecture Heure du Conte Veigné a été mis à jour le 2026-01-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme