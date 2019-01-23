Nuit de la lecture Heure du Conte Veigné
Nuit de la lecture Heure du Conte Veigné vendredi 23 janvier 2026.
Nuit de la lecture Heure du Conte
Rue du Moulin Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Heure du conte
Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la Lecture, la bibliothèque de Veigné vous propose une heure du conte le
vendredi 23 janvier à 19h.
Venez découvrir des histoires urbaines et campagnardes à travers des lectures d’albums sur le thème Villes et Campagnes .
Nuit de la lecture
Heure du conte
Dans le cadre de la 10ème édition des Nuits de la Lecture, la bibliothèque de Veigné vous propose une heure du conte le
vendredi 23 janvier à 19h.
Venez découvrir des histoires urbaines et campagnardes à travers des lectures d’albums sur le thème Villes et Campagnes .
Gratuit, sur réservation, à partir de 4 ans
Renseignements
bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr
02-47-77-07-11 .
Rue du Moulin Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 77 07 11 bibliotheque.veigne@tourainevalleedelindre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Story time
As part of the 10th edition of the Nuits de la Lecture (Reading Nights), the Veigné library will be hosting a storytelling hour on
friday January 23 at 7pm.
Come and discover urban and rural stories through readings of albums on the theme of Towns and Countryside .
L’événement Nuit de la lecture Heure du Conte Veigné a été mis à jour le 2026-01-19 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme