AGENDA · Bessenay
VOGUE 2026 – Concours de pétanque, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay
samedi 29 août 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay
Informations pratiques
VOGUE 2026 – Concours de pétanque Samedi 29 août, 14h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône
Inscription sur place à partir de 14h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion de la Vogue, participez au concours de pétanque en doublette organisé par les vogueurs de la classe en 8 ! Inscriptions dès 14h au stade de Bessenay. Buvette et snacking sur place.
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