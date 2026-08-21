VOGUE 2026 – Concours de pétanque, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

VOGUE 2026 – Concours de pétanque Samedi 29 août, 14h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

Inscription sur place à partir de 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion de la Vogue, participez au concours de pétanque en doublette organisé par les vogueurs de la classe en 8 ! Inscriptions dès 14h au stade de Bessenay. Buvette et snacking sur place.