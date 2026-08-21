UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bessenay

VOGUE 2026 – Concours de pétanque, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

samedi 29 août 2026 · Complexe sportive Jean Guilloud · Bessenay

VOGUE 2026 – Concours de pétanque, Complexe sportive Jean Guilloud, Bessenay

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Complexe sportive Jean Guilloud
Adresse
25 Route de Bibost, 69690 Bessenay
Ville
69690 Bessenay
Département
Rhône
Tarif
Inscription sur place à partir de 14h

VOGUE 2026 – Concours de pétanque Samedi 29 août, 14h00 Complexe sportive Jean Guilloud Rhône

Inscription sur place à partir de 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Complexe sportive Jean Guilloud 25 Route de Bibost, 69690 Bessenay Bessenay 69690 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
À l’occasion de la Vogue, participez au concours de pétanque en doublette organisé par les vogueurs de la classe en 8 ! Inscriptions dès 14h au stade de Bessenay. Buvette et snacking sur place.

À voir aussi à Bessenay (Rhône)