Vogue de Val Maravel Val-Maravel
samedi 8 août 2026 · Val-Maravel
Informations pratiques
Val-Maravel
Vogue de Val Maravel
Dans le village Val-Maravel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
À partir de 15h concours de pétanque en doublette et animations diverses, balade à poneys, buffet, buvette…
A partir de 20h repas traditionnel sur place
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Dans le village Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 44 65
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English :
%C0 Starting at 3:00 p.m.: doubles pétanque tournament and various activities, pony rides, buffet, refreshment stand…
Starting at 8:00 p.m.: traditional meal on site
L’événement Vogue de Val Maravel Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois
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