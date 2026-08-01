Informations pratiques

Val-Maravel

Vogue de Val Maravel

Dans le village Val-Maravel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

À partir de 15h concours de pétanque en doublette et animations diverses, balade à poneys, buffet, buvette…

A partir de 20h repas traditionnel sur place

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Dans le village Val-Maravel 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 44 65

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English :

%C0 Starting at 3:00 p.m.: doubles pétanque tournament and various activities, pony rides, buffet, refreshment stand…

Starting at 8:00 p.m.: traditional meal on site

L’événement Vogue de Val Maravel Val-Maravel a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays Diois