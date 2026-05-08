« Voices of the Air » Le monde musical de Katherine Mansfield Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc Paris
« Voices of the Air » Le monde musical de Katherine Mansfield Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc Paris mercredi 13 mai 2026.
Œuvres d’Arnold Trowell, Nigel Keay, Gillian Whitehead, et Ross James Carey
Interprètes; Tessa Romano (voix), Masha Lankovsky (violon), Mirei Tsuji (piano), Kayla Collingwood (voix), Ludovic Disseau (piano), Sandra Howard (flûte), Nicolas Hette (harpe), Nigel Keay (alto) et Dunstan Ward (poète).
Concert de musique vocale et instrumentale de compositeurs néo-zélandais.
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit sous condition
Gratuit sur réservation
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:30:00+02:00
Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc 4 rue de Chevreuse 75006 Paris
https://france.alumni.columbia.edu/voices_of_the_air_k_m cucf.regist@gmail.com
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