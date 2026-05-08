Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

« Voices of the Air » Le monde musical de Katherine Mansfield Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc Paris

« Voices of the Air » Le monde musical de Katherine Mansfield Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc Paris

« Voices of the Air » Le monde musical de Katherine Mansfield Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc Paris mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc

Adresse : 4 rue de Chevreuse

Ville : 75006 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : <p>Gratuit sur réservation</p>

Œuvres d’Arnold Trowell, Nigel Keay, Gillian Whitehead, et Ross James Carey

Interprètes; Tessa Romano (voix), Masha Lankovsky (violon), Mirei Tsuji (piano), Kayla Collingwood (voix), Ludovic Disseau (piano), Sandra Howard (flûte), Nicolas Hette (harpe), Nigel Keay (alto) et Dunstan Ward (poète).

Concert de musique vocale et instrumentale de compositeurs néo-zélandais.
Le mercredi 13 mai 2026
de 19h30 à 21h30
gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:30:00+02:00

Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc 4 rue de Chevreuse  75006 Paris
https://france.alumni.columbia.edu/voices_of_the_air_k_m cucf.regist@gmail.com


Afficher la carte du lieu Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)