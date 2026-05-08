Œuvres d’Arnold Trowell, Nigel Keay, Gillian Whitehead, et Ross James Carey

Interprètes; Tessa Romano (voix), Masha Lankovsky (violon), Mirei Tsuji (piano), Kayla Collingwood (voix), Ludovic Disseau (piano), Sandra Howard (flûte), Nicolas Hette (harpe), Nigel Keay (alto) et Dunstan Ward (poète).

Concert de musique vocale et instrumentale de compositeurs néo-zélandais.

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T21:30:00+02:00

Reid Hall, Grande Salle Ginsberg-LeClerc 4 rue de Chevreuse 75006 Paris

https://france.alumni.columbia.edu/voices_of_the_air_k_m cucf.regist@gmail.com



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