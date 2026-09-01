Voici le printemps Atelier loisir créatif Bibliothèque municipale Oradour-sur-Glane
samedi 20 mars 2027 · Bibliothèque municipale · Oradour-sur-Glane
Informations pratiques
Oradour-sur-Glane
Voici le printemps Atelier loisir créatif
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Le printemps s’invite à la bibliothèque d’Oradour-sur-Glane avec une animation pleine de créativité et de douceur ! Les participants pourront laisser libre cours à leur imagination lors d’un atelier de loisirs créatifs inspiré par le retour des beaux jours. Cette journée sera également ponctuée d’un temps d’éveil musical destiné aux plus jeunes, sur inscription. Sons, rythmes, découvertes et partage seront au programme pour célébrer l’arrivée du printemps dans une ambiance conviviale et familiale. Une belle occasion de créer, s’amuser et s’éveiller en douceur. .
Bibliothèque municipale 24 Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 11 98 45 bibliotheque.oradoursurglane@orange.fr
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English : Voici le printemps Atelier loisir créatif
L’événement Voici le printemps Atelier loisir créatif Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2026-09-01 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin
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