Voilaaa Sound System La Rotonde Châteaurenard

Voilaaa Sound System

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Concert Voilaaa Sound System à la Rotonde.

Voilaaa Sound System est un collectif vibrionnant autour de l’hyperactif producteur lyonnais Bruno Patchworks Hovart qui mélange Djs, Mcs live FX pour des sets inspirés de l’esprit “Notting Hill”. Voilaaa nous entraine dans la chaleur moite des boites afro/disco seventies, accompagné par Dj Freakistan, ambianceur officiel du Groovistan. Et comme MC, nous aurons la joie d’accueillir à la Rotonde, Pat Kalla, chanteur amoureux de soul et du funk, ainsi que le chanteur d’afropop Lass, tête montante de la scène world new génération ! On se retrouve plongé du côté de Lagos, Dakar ou Abidjan. On tressaille sur du ternaire ou sur du funk impétueux. On s’agite, on s’attise, on s’électrise sur des sets calibrés en moments de bravoure capables de faire chanceler les plus fervents ambiançeurs. Qui sera vraiment à la hauteur ?



Select Aioli Première partie

Inspiré par la culture du sound système jamaïcain, mélangeant le reggae, la soul, la funk, le hip hop aux musiques latines et à la chanson française. Dans un esprit festif de découverte et de convivialité, le sélecta catalan dévoile des sonorités de style underground et des artistes indépendants. .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

Voilaaa Sound System concert at La Rotonde.

