Voir Lire Jouer dehors Rue des Sables-d’Olonne Nantes
Voir Lire Jouer dehors Rue des Sables-d’Olonne Nantes vendredi 10 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 16:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner
Rue des Sables-d’Olonne Nantes 44100
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