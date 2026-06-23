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Voir Lire Jouer dehors Rue des Sables-d’Olonne Nantes

Voir Lire Jouer dehors Rue des Sables-d’Olonne Nantes

Voir Lire Jouer dehors Rue des Sables-d’Olonne Nantes vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Rue des Sables-d'Olonne

Adresse : Rue des Sables-d'Olonne

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 16:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Rue des Sables-d’Olonne Nantes 44100


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