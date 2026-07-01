Voir Lire Jouer dehors, Square des Lauriers, Nantes

Informations pratiques

Voir Lire Jouer dehors Mardi 21 juillet, 16h00 Square des Lauriers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-21T16:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-21T16:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.

Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Square des Lauriers Place des Lauriers – Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue été2026