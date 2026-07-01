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Voir Lire Jouer dehors, Square des Lauriers, Nantes

mardi 21 juillet 2026 · Square des Lauriers · Nantes

Voir Lire Jouer dehors, Square des Lauriers, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Square des Lauriers
Adresse
Place des Lauriers - Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Voir Lire Jouer dehors Mardi 21 juillet, 16h00 Square des Lauriers Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T16:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-21T16:00:00+02:00 – 2026-07-21T19:00:00+02:00

En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue. Des rendez-vous pour redécouvrir le plaisir de lire, jouer en plein air et participer à des ateliers créatifs.
Renseignements à la médiathèque Lisa Bresner

Square des Lauriers Place des Lauriers – Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
En partenariat avec la ludothèque de Saint-Herblain, la bibliothèque mobile circule dans les parcs et jardins du Grand Bellevue été2026

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