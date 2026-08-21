Voix boréales, La Musicale, Genève
jeudi 27 mai 2027 · La Musicale · Genève
Informations pratiques
Voix boréales Jeudi 27 mai 2027, 19h00 La Musicale
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-27T19:00:00+02:00 – 2027-05-27T20:00:00+02:00
Fin : 2027-05-27T19:00:00+02:00 – 2027-05-27T20:00:00+02:00
Claire de Buren Massy, chant
Taina Onnela, chant
Hilde Stein, chant
Trois voix s’unissent pour faire résonner des chansons anciennes du Grand Nord, revisitées et harmonisées, chantées dans leurs langues d’origine avec une touche de modernité. Chaque chanson est brièvement présentée au public, pour mieux suivre ces histoires drôles, tristes ou nostalgiques.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Concert à 19h
Durée: 1 heure
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Les Quatre Saisons de La Musicale sont quatre rendez-vous gratuits pour les mélomanes en quête d’évasion. Des univers musicaux variés, de la musique classique aux traditions du monde.
La Musicale Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205 +41 22 418 35 80 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bge/services/salles-de-lecture/la-musicale/ [{« link »: « https://www.bge-geneve.ch/actualites/activites-rencontres/les-quatre-saisons-de-la-musicale »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/la-musicale/
Musique traditionnelle du Nord
Voix boréales r
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