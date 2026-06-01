Voix de femmes d’Italie à Paris, Paris 13 – Théâtre de plein air du Parc de Choisy, Paris
Voix de femmes d’Italie à Paris, Paris 13 – Théâtre de plein air du Parc de Choisy, Paris dimanche 21 juin 2026.
Voix de femmes d’Italie à Paris Dimanche 21 juin, 17h00 Paris 13 – Théâtre de plein air du Parc de Choisy Paris
entrée libre – concert gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
L’Italie se chante à Paris pour la Fête de la Musique! Laissez-vous emporter par la chaleur des voix féminines de la Chorale Sono Solo Canzonette, sous la direction de Paola Niggi. Une heure de chants populaires qui racontent l’Italie dans une ambiance conviviale et festive.
Un rendez-vous pour chanter, sourire et célébrer la musique… à l’italienne.
Paris 13 – Théâtre de plein air du Parc de Choisy 128 Avenue de Choisy – 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France https://choralecanzonette.fr/ https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97
L’Italie se chante à Paris pour la Fête de la Musique! Laissez-vous emporter par la chaleur des voix féminines de la Chorale Sono Solo Canzonette, sous la direction de Paola Niggi. Une heure de qui …
©libre de droits
À voir aussi à Paris (Paris)
- Emma Rawicz & Freddie Jensen en concert Cool jazz for quiet dreams au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris 1 juin 2026
- RADIO NOVA LA DIVINE COMEDIE – SALLE 1 Paris 1 juin 2026
- GOOSE – Elysee Montmartre Paris 1 juin 2026
- Exposition « C’était Paris en 1970 » Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris 1 juin 2026
- Les animations de juin L’Heure Joyeuse Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris 1 juin 2026