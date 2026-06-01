Voix de femmes d’Italie à Paris, Paris 13 – Théâtre de plein air du Parc de Choisy, Paris

Voix de femmes d’Italie à Paris Dimanche 21 juin, 17h00 Paris 13 – Théâtre de plein air du Parc de Choisy Paris

entrée libre – concert gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

L’Italie se chante à Paris pour la Fête de la Musique! Laissez-vous emporter par la chaleur des voix féminines de la Chorale Sono Solo Canzonette, sous la direction de Paola Niggi. Une heure de chants populaires qui racontent l’Italie dans une ambiance conviviale et festive.

Un rendez-vous pour chanter, sourire et célébrer la musique… à l’italienne.

Paris 13 – Théâtre de plein air du Parc de Choisy 128 Avenue de Choisy – 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France https://choralecanzonette.fr/ https://www.facebook.com/choraleSonoSoloCanzonette.97

L’Italie se chante à Paris pour la Fête de la Musique! Laissez-vous emporter par la chaleur des voix féminines de la Chorale Sono Solo Canzonette, sous la direction de Paola Niggi. Une heure de qui …

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