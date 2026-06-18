Mailly-le-Château

Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif

Terrasse de Mailly-le-Chateau Mailly-le-Château Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Après une semaine de spectacles, de rencontres et de collectes de paroles dans les villages autour de Mailly-le-Château, place au Grand Final !

Dès 19h, venez assister sur la terrasse de Mailly-le-Château, à une émission de Radio Lapin Vert en direct et en public, nourrie des témoignages, souvenirs, rêves et coups de cœur recueillis auprès des habitants tout au long de la semaine.

La soirée se déroulera autour d’un buffet partagé, chacun.e. étant invité à apporter un plat, une spécialité ou quelque chose à grignoter, à boire pour prolonger l’esprit de rencontre et d’échange.

Elle se poursuivra dans une ambiance festive avec le concert-bal de Magimix, pour danser, partager et célébrer ensemble cette aventure humaine et artistique.

Un moment convivial, participatif et ouvert à toutes et tous ! .

Terrasse de Mailly-le-Chateau Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté voixdevillages@gmail.com

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English : Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif

L’événement Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Vézelay