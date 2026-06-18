Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif Mailly-le-Château
Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif Mailly-le-Château samedi 11 juillet 2026.
Mailly-le-Château
Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif
Terrasse de Mailly-le-Chateau Mailly-le-Château Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Après une semaine de spectacles, de rencontres et de collectes de paroles dans les villages autour de Mailly-le-Château, place au Grand Final !
Dès 19h, venez assister sur la terrasse de Mailly-le-Château, à une émission de Radio Lapin Vert en direct et en public, nourrie des témoignages, souvenirs, rêves et coups de cœur recueillis auprès des habitants tout au long de la semaine.
La soirée se déroulera autour d’un buffet partagé, chacun.e. étant invité à apporter un plat, une spécialité ou quelque chose à grignoter, à boire pour prolonger l’esprit de rencontre et d’échange.
Elle se poursuivra dans une ambiance festive avec le concert-bal de Magimix, pour danser, partager et célébrer ensemble cette aventure humaine et artistique.
Un moment convivial, participatif et ouvert à toutes et tous ! .
Terrasse de Mailly-le-Chateau Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté voixdevillages@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif
L’événement Voix de Villages Soirée finale Emisson de Radio en direct et concert-bal festif Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
À voir aussi à Mailly-le-Château (Yonne)
- Spectacle Des Hématomes dans la chaufferie / Voix de Villages rue de beauvais Mailly-le-Château 4 juillet 2026
- Spectacle Des Hématomes dans la chaufferie / Voix de Villages rue de beauvais Mailly-le-Château 4 juillet 2026
- Un aprem au Planétarium Rue du Beauvais Mailly-le-Château 7 juillet 2026
- Astro vacances Planetarium Mailly-le-Château 8 juillet 2026
- Jacqueline Skaïa en tournée pour la paix # Voix de Village Mailly-le-Château 10 juillet 2026