Voix en présence, Salon de lectures et d’écoutes autour de l’exposition « Lutter par le soin », au Salon Bleu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville
Voix en présence, Salon de lectures et d’écoutes autour de l’exposition « Lutter par le soin », au Salon Bleu CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville Alfortville samedi 6 juin 2026.
Voix en présence, Salon de lectures et d’écoutes – au Salon Bleu
Espace intime de partage de textes et de voix dédiés aux récits du soin et de la lutte, une attention particulière sera donnée aux paroles présentant l’amour comme force transformatrice.
Espace intime de partage de textes et de voix dédiés aux récits du soin et de la lutte, une attention particulière sera donnée aux paroles présentant l’amour comme force transformatrice.
Durée approx. 45 min, au Salon Bleu.
Le samedi 06 juin 2026
de 17h00 à 17h45
gratuit
Espace intime de partage de textes et de voix dédiés aux récits du soin et de la lutte, une attention particulière sera donnée aux paroles présentant l’amour comme force transformatrice. Durée approx. 45 min, au Salon Bleu.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T20:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T17:45:00+02:00
CAC La Traverse – Centre d’Art Contemporain d’Alfortville 9 rue Traversière 94140 Alfortville
https://www.cac-latraverse.com/nuit-blanche-2026/
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