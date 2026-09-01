Voix et Avenir Café des jeunes La Marmite Châteauneuf
samedi 26 septembre 2026 · La Marmite · Châteauneuf
Informations pratiques
Châteauneuf
Voix et Avenir Café des jeunes
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-10-31 2026-11-28 2026-12-19
Ce projet propose aux adolescent·es un espace sécurisant pour s’exprimer librement, échanger avec d’autres jeunes, réfléchir à leurs envies, leurs doutes et à leur avenir, à travers des temps de rencontre, des ateliers d’échanges et la réalisation de podcasts animés par les jeunes eux-mêmes.
Le projet est mené en partenariat avec une conseillère d’orientation indépendante, qui interviendra aux côtés de l’équipe de La Marmite. Elle apportera un regard professionnel sur les questions d’orientation, de parcours et de projection, dans une approche bienveillante et accessible
Le projet est gratuit, ouvert à tous·tes les jeunes du territoire, sans prérequis, et pensé comme un complément aux temps scolaires et familiaux.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire !
PS on peut venir vous chercher si problème de mobilité. .
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
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English : Voix et Avenir Café des jeunes
L’événement Voix et Avenir Café des jeunes Châteauneuf a été mis à jour le 2026-03-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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