Vol en ballon captif : Changez de point de vue sur le jardin !, Domaine départemental de Méréville, Le Mérévillois

Vol en ballon captif : Changez de point de vue sur le jardin ! Dimanche 7 juin, 10h00, 17h00 Domaine départemental de Méréville Essonne

/! Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Vol en ballon captif : Changez de point de vue sur le jardin !

Vous pensez connaître le domaine de Méréville, son parc, ses fabriques et ses plans d’eau ? Que diriez-vous de prendre un peu de hauteur et de les redécouvrir grâce à un vol de 5 minutes dans un ballon captif ? Par groupe de 2 ou 3 personnes, montez dans la nacelle et profitez de cette occasion unique pour admirer la vue à 360°.

Pour des raisons de sécurité et afin de garantir votre confort, la nacelle n’est malheureusement pas accessible aux femmes enceintes, aux personnes ayant des fragilités cardiaques ou à mobilité réduite et aux enfants de moins de 6 ans.

Animation sous réserve de conditions météorologiques favorables

Domaine départemental de Méréville Rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France +33164957276 https://www.facebook.com/domainedepartementalmereville [{« type »: « phone », « value »: « 01 64 95 72 76 »}, {« type »: « email », « value »: « domainedemereville@cd-essonne.fr »}] Propriété du Conseil départemental de l’Essonne, le domaine de Méréville s’apprécie comme le dernier exemple de jardin pittoresque conçu à la fin du XVIIIe siècle. C’est essentiellement le projet d’un homme, grand financier et amateur d’art, le marquis de Laborde, qui va s’entourer des plus prestigieux concepteurs de jardins de son temps, François-Joseph Bélanger puis Hubert Robert, pour créer un parc dans le style à la mode depuis les années 1750 : les jardins paysagers ou anglo-chinois. Méréville raconte le rapport de l’homme face à la Nature à la fin du siècle des Lumières. Le plus magique est que ce jardin est encore là aujourd’hui, secret, caché, enfoui parfois, mais prêt à se dévoiler à qui veut bien se le laisser conter… N20 sortie Méréville

Vol en ballon captif : « Changez de point de vue sur le jardin ! »

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