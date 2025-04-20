Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel

Saint-Marcel

Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Nous vous invitons à découvrir le vol d’oiseau à travers le casque de réalité virtuelle.

Tout le monde est invité à tenter l’expérience (à partir de 12 ans)

Public visé Jeunesse.

Conditions A partir de 12 ans.

Entrée libre. .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10

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English : Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle

L’événement Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération