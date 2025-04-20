Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel
Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle Médiathèque de Saint-Marcel Saint-Marcel samedi 13 juin 2026.
Saint-Marcel
Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Nous vous invitons à découvrir le vol d’oiseau à travers le casque de réalité virtuelle.
Tout le monde est invité à tenter l’expérience (à partir de 12 ans)
Public visé Jeunesse.
Conditions A partir de 12 ans.
Entrée libre. .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10
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English : Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle
L’événement Voler tel un oiseau grâce au casque de réalité virtuelle Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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