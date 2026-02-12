Volley-Ball Tournoi de Pentecôte Le Touquet-Paris-Plage

Volley-Ball Tournoi de Pentecôte

Palais des sport Avenue Sanguet Le Touquet-Paris-Plage

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

2026-05-23

Volley-Ball Tournoi de Pentecôte.

Tournoi homologué régional par équipes de 3.

Tournoi sur herbe et salle. .

+33 6 85 21 34 40

