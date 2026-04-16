Castelnau-le-Lez

VOLLEY MHSCVB ARAGO

515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez Hérault

Tarif : 11 – 11 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le MHSC VB affronte Arago le 24 avril à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez en demi-finales des playoffs 2026

Venez soutenir votre équipe favorite !

Le MHSC VB affronte Arago le 24 avril à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez en demi-finales des playoffs 2026 de la Marmara Spikeligue

Venez soutenir votre équipe favorite ! .

515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 45 77 77 contact@montpellier-volley.com

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English : VOLLEY MHSCVB ARAGO

MHSC VB takes on Arago on April 24 at 8pm at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez in the semi-finals of the 2026 playoffs

Come and support your favorite team!

L’événement VOLLEY MHSCVB ARAGO Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER