VOLLEY MHSCVB ARAGO Castelnau-le-Lez
VOLLEY MHSCVB ARAGO Castelnau-le-Lez vendredi 24 avril 2026.
Castelnau-le-Lez
VOLLEY MHSCVB ARAGO
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : 11 – 11 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Le MHSC VB affronte Arago le 24 avril à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez en demi-finales des playoffs 2026
Venez soutenir votre équipe favorite !
Le MHSC VB affronte Arago le 24 avril à 20h au Palais des sports Jacques Chaban Delmas à Castelnau-le-Lez en demi-finales des playoffs 2026 de la Marmara Spikeligue
Venez soutenir votre équipe favorite ! .
515, ch. de la Monnaie Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie +33 4 67 45 77 77 contact@montpellier-volley.com
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English : VOLLEY MHSCVB ARAGO
MHSC VB takes on Arago on April 24 at 8pm at the Palais des Sports Jacques Chaban Delmas in Castelnau-le-Lez in the semi-finals of the 2026 playoffs
Come and support your favorite team!
L’événement VOLLEY MHSCVB ARAGO Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER
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