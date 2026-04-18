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Vos vacances en famille au MuAM Musée des arts et métiers Paris

Vos vacances en famille au MuAM Musée des arts et métiers Paris

Vos vacances en famille au MuAM Musée des arts et métiers Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : Musée des arts et métiers

Adresse : 60 rue Réaumur

Ville : 75003 Paris

Département : Paris

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

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Pendant les vacances de printemps, place à la découverte et à la créativité… en famille ! Le musée vous propose une programmation riche et accessible à tous : des visites guidées pour explorer nos collections, des ateliers pour expérimenter et créer ainsi que des contes pour éveiller l’imaginaire des petits et des grands… Découvrez le programme et laissez-vous surprendre !
Du samedi 18 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :
payant Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T01:59:59+02:00
Date(s) :

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur  75003 Paris
Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)
Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)
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