Vos vacances en famille au MuAM Musée des arts et métiers Paris

Autour de l’exposition Flops ?!

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Les visites guidées et démonstrations

Les visites flash au cœur de nos collections

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Les visites thématiques

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Les trésors du musée (visite générale)

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La démonstration du pendule de Foucault

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La démonstration de Zeus, le cheval métallique de Jeux Olympiques de Paris 2024

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Pendant les vacances de printemps, place à la découverte et à la créativité… en famille ! Le musée vous propose une programmation riche et accessible à tous : des visites guidées pour explorer nos collections, des ateliers pour expérimenter et créer ainsi que des contes pour éveiller l’imaginaire des petits et des grands… Découvrez le programme et laissez-vous surprendre !

Du samedi 18 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :

payant Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris

Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)

Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/vos-vacances-en-famille-au-muam-0 https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers



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