Vos vacances en famille au MuAM Musée des arts et métiers Paris
Vos vacances en famille au MuAM Musée des arts et métiers Paris samedi 18 avril 2026.
Autour de l’exposition Flops ?!
- Atelier | Graine d’inventeur
Plus d’infos
- Les Fabricateurs | Cartonnez votre invention
Plus d’infos
- Visite théâtralisée | Oups ! La visite des flops célèbres
Plus d’infos
- Accrochage | Gaston Lagaffe, inventeur
Plus d’infos
Pour les 4- 6 ans
- Atelier | Ça vole
Plus d’infos
- Atelier | Ça roule
Plus d’infos
- Atelier | À la découverte de la communication
Plus d’infos
- Atelier | Tournez, images
Plus d’infos
- Atelier | Le voyage d’Avel
Plus d’info
- Conte | Alma et la machine volante
Plus d’infos
- Conte | Lucie et Lucien à travers les océans
Plus d’infos
Pour les 7- 12 ans
- Atelier | La photographie au naturel
Plus d’infos
- Atelier | L’automate de Marie-Antoinette
Plus d’infos
- Atelier | Les images animées
Plus d’infos
- Atelier | À vos marques, prêts, créez !
Plus d’infos
- Atelier | Les jouets optiques
Plus d’infos
- Atelier | Hercule(s)
Plus d’infos
- Atelier | Comptez du bout des doigts
Plus d’infos
Les visites guidées et démonstrations
- Les visites flash au cœur de nos collections
Plus d’infos
- Les visites thématiques
Plus d’infos
- Les trésors du musée (visite générale)
Plus d’infos
- La démonstration du pendule de Foucault
Plus d’infos
- La démonstration de Zeus, le cheval métallique de Jeux Olympiques de Paris 2024
Plus d’infos
Pendant les vacances de printemps, place à la découverte et à la créativité… en famille ! Le musée vous propose une programmation riche et accessible à tous : des visites guidées pour explorer nos collections, des ateliers pour expérimenter et créer ainsi que des contes pour éveiller l’imaginaire des petits et des grands… Découvrez le programme et laissez-vous surprendre !
Du samedi 18 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :
payant Public enfants et jeunes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
Musée des arts et métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris
Métro -> 3 : Arts et Métiers (Paris) (126m)
Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (53m)
Vélib -> Turbigo – Réaumur (74.56m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.arts-et-metiers.net/musee/vos-vacances-en-famille-au-muam-0 https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers https://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
Afficher la carte du lieu Musée des arts et métiers et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 30 avril 2026
- Visite Jardins contemporains du quartier des Grands Moulins jardin Abbé Pierre Grands Moulins paris 30 avril 2026
- Exposition « Kazuo Kitai, l’éloge du quotidien – Soixante ans à photographier le Japon » 30 avril 2026
- Croquer l’info : dessins satiriques de Coco et Juin, réalisés lors de la rencontre « Guerre en Ukraine la voix des femmes » Bibliothèque Benoîte Groult Paris 30 avril 2026
- Journée de vaccinations pour tous ! Hôpital Hôtel Dieu Paris 30 avril 2026