Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, La Rochelle – Espace Encan, La Rochelle

Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT Jeudi 30 avril, 09h00 La Rochelle – Espace Encan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T17:00:00+02:00

La Rochelle – Espace Encan Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles

MementoCSE