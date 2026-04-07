Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie Samedi 23 mai, 19h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Défilés de mode

Le patrimoine grassois et la parfumerie contemporaine inspirent la création d’aujourd’hui : de jeunes couturiers réinterprètent les collections lors de défilés de mode exceptionnels.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 [{« owner »: {« uid »: 11154651, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-07T09:01:51.158Z », « data »: [{« eventDuration »: 240, « bookingContact »: « kallard@paysdegrasse.fr », « response »: {« passId »: 405140113, « isPending »: false, « addressId »: 8357}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « showType »: « OTHER », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T09:01:50.718Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2223596, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T09:01:50.904Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 452847802, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779555600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T09:01:51.158Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/405140113 »}] Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires). Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.

Défilés de mode

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