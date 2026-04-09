Votre santé mentale, on en parle ? – Laboratoire Drouot Laboratoire Drouot Paris

La CPTS Paris NEUF et les praticiens en santé mentale du 9e arrondissement de Paris organisent, du 1er au 15 avril 2026, une opération d’information et de sensibilisation du grand public à la santé mentale dans le cadre du Mois de la Santé mentale 2026 initié par la Ville de Paris.

Point d’information au Centre Paris Anim’ Jacques Bravo : venez échanger avec 2 professionnels de la santé mentale exerçant dans le 9e arrondissement sur l’importance de la santé mentale et vers qui se tourner en cas de besoin. Remise de la brochure « Ma santé mentale – Soins et accompagnement dans le 9e arrondissement de Paris ».

Point d’information à la rencontre du public sur la santé mentale

Le jeudi 09 avril 2026

de 09h00 à 13h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T12:00:00+02:00

fin : 2026-04-09T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T09:00:00+02:00_2026-04-09T13:00:00+02:00

Laboratoire Drouot 21 rue Drouot 75009 Paris



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