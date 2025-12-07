Votre smartphone au quotidien, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Votre smartphone au quotidien, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues lundi 27 avril 2026.
Votre smartphone au quotidien Lundi 27 avril, 17h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T17:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-27T17:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:00:00+02:00
Présentation
Séance unique
Qu’est-ce qu’une connexion 4G / 5G / Wifi, pourquoi je n’ai pas accès à internet ? qu’est-ce que je dois paramétrer ?
Une séance pour mieux maîtriser son smartphone.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces publics numériques de Martigues proposent cette séance afin de vous aider à maîtriser votre smartphone. smartphone inclusionnumerique
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