Vouilloux, La modernité ordinaire au service de la population, Espace animation de Vouilloux, Sallanches

Informations pratiques

Vouilloux, La modernité ordinaire au service de la population Samedi 17 octobre, 10h00 Espace animation de Vouilloux Haute-Savoie

Réservation obligatoire avant la veille à 17h. Nombre de places limité. Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de Vouilloux, ce célèbre quartier de Sallanches réalisé par l’architecte haut-savoyard Maurice Novarina. Cette cité, labellisée Architecture contemporaine remarquable par le ministère de la Culture, constitue un exemple remarquable de la modernité ordinaire des années 1970.

Espace animation de Vouilloux 625, Rue Dominique Cancellieri 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 47 50 38 [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 58 04 25 »}] L’espace animation c’est un accueil de loisirs pour les jeunes, le CLAS, l’espace famille et « couleurs citoyennes » (action sociolinguistique)…, ainsi qu’un site partenaire pour plusieurs associations (Les amis de Vouilloux, Université populaire…)

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© Sallanches Tourisme