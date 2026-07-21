Vous aimez les livres ? Dites-le avec un badge !, Médiathèque de Schirmeck, Schirmeck
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Schirmeck · Schirmeck
Informations pratiques
Vous aimez les livres ? Dites-le avec un badge ! 2 et 3 octobre Médiathèque de Schirmeck Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Avec l’aide des bibliothécaires, venez créer un badge personnalisé et revendiquez votre amour pour les livres !
Limité à deux badges par personne sur toute la durée de l’évènement
Médiathèque de Schirmeck 3 place du marché, 67130 SCHIRMECK Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388496792 https://schirmeck.bibenligne.fr/ La médiathèque est un service de la commune de Schirmeck. Elle est accessible gratuitement à toutes et tous. Au côté d’une sélection de livres pour tous les âges, vous trouverez également des cd, dvd, magazines et jeux de société. Parking gratuit à proximité immédiate, arches pour vélo, gare à 5min à pied
Biblis en folie 2026
©AudreyNedelec
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