VOUS AVEZ LES MÊMES EN 38 ?, Théâtre LE POCHE, Genève

Informations pratiques

VOUS AVEZ LES MÊMES EN 38 ? 3 septembre – 7 octobre Théâtre LE POCHE

De CHF 10.- à CHF 28.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T18:00:00+02:00 – 2026-09-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T19:00:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Pour Eve Aouizerate, c’est décidé : ce spectacle sera son dernier. Elle arrêtera ensuite sa carrière fraîchement démarrée pour se consacrer à une activité bien plus stable : être femme au foyer et embrasser l’idéologie tradwife*.

Intrigant et décalé, ce postulat initial permet à la comédienne d’explorer son rapport aux hommes, non pas dans une visée sociologique mais de manière très personnelle : que veut dire, pour elle, être une femme en 2026 ?

À travers une adresse directe au public, elle analyse la construction de son identité féminine à l’ère de la prolifération des discours masculinistes sur les réseaux sociaux – auxquel·les la jeune génération est particulièrement exposée. Interrogeant pêle-mêle le regard masculin et le crédit à y donner, le désir et la peur d’être mère, la misogynie internalisée et la quête de soi, elle déploie sur le plateau du POCHE une parole à l’humour piquant qui déstabilise son auditoire. Signe, c’est certain, qu’elle vise juste.

* Tradwife : abréviation de traditional wife, en français « épouse traditionnelle », le mouvement tradwife prône un idéal ultraconservateur s’inspirant des années 1950 et le retour de la femme mariée au foyer. Né aux États-Unis, le terme se répand sur les réseaux sociaux à travers les comptes d’influenceuses proches de l’extrême droite.

Théâtre LE POCHE Rue Marcelle De Kenzac 7 Genève 1204 Cité Genève 41223103759 https://www.lepoche.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://lepoche.ch/spectacle/vous-avez-les-memes-en-38 »}] https://www.geneve.ch/theatre-poche

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