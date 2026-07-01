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AGENDA · Vézelay

Vox Amicorum Vézelay

mercredi 22 juillet 2026 · Vézelay

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place de la Basilique
Ville
89450 Vézelay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vézelay

Vox Amicorum

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Vivaldi, Gloria Bach, Magnificat Monteverdi, Taverner, Vittoria, Von Bingen, Allegri.   .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Vox Amicorum

L’événement Vox Amicorum Vézelay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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