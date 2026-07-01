AGENDA · Vézelay
Vox Amicorum Vézelay
mercredi 22 juillet 2026 · Vézelay
Informations pratiques
Vézelay
Vox Amicorum
Place de la Basilique Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Vivaldi, Gloria Bach, Magnificat Monteverdi, Taverner, Vittoria, Von Bingen, Allegri. .
Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Vox Amicorum
L’événement Vox Amicorum Vézelay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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