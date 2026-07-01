Informations pratiques

Vézelay

Vox Amicorum

Place de la Basilique Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Vivaldi, Gloria Bach, Magnificat Monteverdi, Taverner, Vittoria, Von Bingen, Allegri. .

Place de la Basilique Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Vox Amicorum

L’événement Vox Amicorum Vézelay a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay