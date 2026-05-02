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Cet Étrange Éclat Cité de la Voix Vézelay

Cet Étrange Éclat Cité de la Voix Vézelay mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Cité de la Voix

Adresse : 4 Rue de l'Hôpital

Ville : 89450 Vézelay

Département : Yonne

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Vézelay

Cet Étrange Éclat

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-21

Mariamielle Lamagat chant
Gauthier Broutin violoncelle
Chloé Lucas violone
Agnès Boissonnot-Guilbault viole de gambe
Nora Dargazanli orgue et clavecin

À Vézelay (89), du 21 au 26 juillet 2026 (sauf 25 juillet)
16h basilique
17h Cité de la Voix
Gratuit, sans réservation

À Domecy-sur-Cure (89), samedi 25 juillet 2026
20h église Saint-Antoine
Gratuit, sans réservation   .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Cet Étrange Éclat

L’événement Cet Étrange Éclat Vézelay a été mis à jour le 2026-05-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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