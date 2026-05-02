Cet Étrange Éclat Cité de la Voix Vézelay
Cet Étrange Éclat Cité de la Voix Vézelay mardi 21 juillet 2026.
Vézelay
Cet Étrange Éclat
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-21
Mariamielle Lamagat chant
Gauthier Broutin violoncelle
Chloé Lucas violone
Agnès Boissonnot-Guilbault viole de gambe
Nora Dargazanli orgue et clavecin
À Vézelay (89), du 21 au 26 juillet 2026 (sauf 25 juillet)
16h basilique
17h Cité de la Voix
Gratuit, sans réservation
À Domecy-sur-Cure (89), samedi 25 juillet 2026
20h église Saint-Antoine
Gratuit, sans réservation .
Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cet Étrange Éclat
L’événement Cet Étrange Éclat Vézelay a été mis à jour le 2026-05-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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