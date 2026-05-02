Cet Étrange Éclat Cité de la Voix Vézelay

Vézelay

Cet Étrange Éclat

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-21

Mariamielle Lamagat chant

Gauthier Broutin violoncelle

Chloé Lucas violone

Agnès Boissonnot-Guilbault viole de gambe

Nora Dargazanli orgue et clavecin

À Vézelay (89), du 21 au 26 juillet 2026 (sauf 25 juillet)

16h basilique

17h Cité de la Voix

Gratuit, sans réservation

À Domecy-sur-Cure (89), samedi 25 juillet 2026

20h église Saint-Antoine

Gratuit, sans réservation .

Cité de la Voix 4 Rue de l’Hôpital Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cet Étrange Éclat

L’événement Cet Étrange Éclat Vézelay a été mis à jour le 2026-05-02 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)