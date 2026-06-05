Colloque La Paix en question Vézelay
Colloque La Paix en question Vézelay lundi 20 juillet 2026.
Vézelay
Colloque La Paix en question
Vézelay Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:45:00
Date(s) :
2026-07-20
L’année 2026 marque, à Vézelay, le 80e anniversaire de la “Croisade de la Paix”, manifestation qui, pour la première fois après la Seconde guerre mondiale, avait rassemblé des Européens de tous pays, dont des Allemands prisonniers en France, qui avaient participé à cette rencontre. D’où le choix du thème de la paix pour le Colloque 2026 de la Basilique de Vézelay. .
Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 39 50 secretariat@basiliquedevezelay.org
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English : Colloque La Paix en question
L’événement Colloque La Paix en question Vézelay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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