Vox Draguli Théâtre des Chartreux Marseille 4e Arrondissement

Samedi 14 mars 2026 de 20h30 à 22h10. Théâtre des Chartreux 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 12 EUR

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14 22:10:00

2026-03-14

Ce spectacle rentre dans le cadre de nos 3 week-ends queer tout au long de la saison.

Vox Draguli c’est la rencontre de deux monuments du drag, Robin des Doigts et Cristale de Troie. Ensemble, il et elle retracent leur parcours et racontent, avec humour un récit introspectif dans lequel, tout le monde peut se reconnaître. Chantée, parlée, criée, rieuse ou muette. La voix est le point central de ce spectacle. C’est grâce à elle que le duo s’exprime sur des sujets aussi variés que l’immigration, la sexualité, le genre, la famille, etc. Ils ont hâte de vous retrouver, en toute intimité.









Ces spectacles représentatifs de la diversité humaine nous permettent d’aborder ces sujets de genre avec joie et bonne humeur. .

English :

This show is part of our 3 queer weekends throughout the season.

German :

Diese Aufführung ist Teil unserer drei Queer-Wochenenden während der gesamten Saison.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte dei nostri 3 weekend queer della stagione.

Espanol :

Este espectáculo forma parte de nuestros 3 fines de semana queer a lo largo de la temporada.

