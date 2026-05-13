Voyage archéo-musical avec l’Ensemble Calliopée, Musée d’Archéologie, Antibes

Voyage archéo-musical avec l’Ensemble Calliopée Samedi 23 mai, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30 Musée d’Archéologie Alpes-Maritimes

Accès libre dans la limite des capacités d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Voyage archéo-musical avec l’Ensemble Calliopée

Direction artistique Karine Lethiec

Avec

Tony Di Napoli, lithophones

Coline Infante, chanteuse soprano et médiatrice

Venez vivre une expérience musicale vibratoire exceptionnelle associant les lithophones (pierres sonores) et le chant. Quatre moments musicaux de 30 minutes seront ponctués de rencontres et d’échanges avec le musicien Tony Di Napoli et la chanteuse soprano Coline Infante.

Musée d’Archéologie 1 Avenue Général Maizière, 06600 Antibes, France Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493958598 https://www.antibes-juanlespins.com/sorties-loisirs/antibes-ville-de-culture/les-musees/le-musee-darcheologie Le parcours du musée débute aux origines de la ville d’Antibes (Antipolis dans l’Antiquité) qui fut d’abord, au VIe siècle avant notre ère, un oppidum ligure avant d’être une colonie massaliote. Un ensemble de céramiques de Grèce, d’Étrurie et de Grande-Grèce, produites entre le VIe et le Ier siècles avant J.-C., permettent d’évoquer les séries de vases peints, témoins des échanges commerciaux entre les différents peuples du monde méditerranéen. Au Ier siècle avant J.-C., Antipolis devint une cité romaine autonome rattachée à la province de la Narbonnaise. A partir de l’époque augustéenne, la cité se dota de toutes les infrastructures caractéristiques des villes romaines : théâtres, amphithéâtres, thermes, aqueducs. Sa situation privilégiée en fit rapidement un port de commerce florissant, siège d’un trafic maritime intense, comme en témoignent les nombreuses épaves et leurs chargements découverts au large de ses côtes. Tombes, sarcophages, urnes et stèles funéraires révèlent ensuite les différentes pratiques liées au monde des morts. Le parcours se poursuit avec l’évocation du cadre urbain de la cité : des mosaïques, des enduits peints ainsi qu’une fontaine monumentale en marbre restituent le décor des habitats et des monuments publics. Les faubourgs de la ville sont évoqués avec les vestiges d’une agglomération secondaire découverte à Vaugrenier, à quelques kilomètres au nord d’Antibes. Situation privilégiée en front de mer : le musée offre, depuis sa terrasse, un panorama exceptionnel sur la vieille ville et le cap d’Antibes.

Voyage archéo-musical avec l’Ensemble Calliopée