Voyage au centre de la mandoline, La Cave, Argenteuil

Informations pratiques

Voyage au centre de la mandoline Dimanche 20 septembre, 14h30 La Cave Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Flavien Soyer et Florentino Calvo, musiciens des Pincées Musicales et de l’Estudiantina d’Argenteuil, proposent la découverte d’un repertoire riche et varié qui explore les différents facettes de la mandoline, instrument ancré dans le patrimoine culturel argenteuillais.

La Cave 107 rue Paul-Vaillant Couturier 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 56 63 https://lacave.argenteuil.fr/fr/acces-et-tarifs-la-cave La Cave, inaugurée en 2007 à Argenteuil, est un centre dédié aux musiques actuelles. Située au carrefour de trois départements franciliens et facilement accessible depuis Paris, La Cave soutient la création artistique et les pratiques amateurs, propose des activités de diffusion, des résidences, des actions culturelles et un programme d’éducation artistique dans les écoles. En collaboration avec divers partenaires et événements régionaux, La Cave reçoit le soutien de la Ville d’Argenteuil, du Département du Val d’Oise et de la Sacem, et est membre de plusieurs réseaux musicaux. Elle offre des studios de répétition et un accompagnement aux artistes locaux et régionaux. En voiture par l’autoroute A86, A15 l sortie Argenteuil centre

Se garer : places disponibles au parking Vinci « Paul-Vaillant-Couturier » ou parking « Côté Seine » (45 minutes et 2h gratuites sauf le vendredi et le dimanche)

Par le train J – départ gare Saint-Lazare – arrêt Argenteuil (direct- 10 minutes)

Par le bus : lignes 2/4/9/8 à proximité

La Cave est située à 15 minutes à pied de la gare (suivre la rue Paul-Vaillant-Couturier)

Station Vélib’ en face de La Cave

Spectacle de mandoline par Flavien Soyer et Florentino Calvo

© Nicolas LAVERROUX – Ville d’Argenteuil