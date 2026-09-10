Voyage au Centre de l’Exploration, Bibliothèque du 1er Arrondissement, Lyon

Informations pratiques

Voyage au Centre de l’Exploration Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque du 1er Arrondissement Rhône

Inscription possible dès le 19 sept. à 10h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Grâce à de nombreux instruments de musique insolites et rares, Julien aiR crée des expériences uniques et captivantes pour son public.

Inspiré par l’univers de Jules Verne, il vous transportera dans une odyssée extraordinaire à travers le temps et la connaissance. Le spectateur se verra plongé au coeur de fresques temporelles où se succèderont les avancées technologiques et scientifiques en passant par les courageux explorateurs, les navigateurs audacieux et les inventeurs de génie.

Tout public, à partir de 6 ans.

Bibliothèque du 1er Arrondissement 7 Rue Saint Polycarpe, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478274555 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/bibliotheque-du-1er-arrondissement [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/5396/date/13249 »}] La bibliothèque du 1er est située au 1er étage de la Condition des soies, au cœur des pentes de la Croix-Rousse faisant partie du territoire classé au patrimoine Mondial par l’Unesco en 1998.

Cet édifice construit entre 1804 et 1814, servait autrefois à évaluer l’humidité contenue dans les soies qui transitaient entre marchands et négociants, ainsi que la qualité des façonnés ouvrés par les tisseurs.

Il est inscrit aux monuments historiques et accueille aujourd’hui la bibliothèque, un centre social et des associations.

Biblis en folie 2026

© Julien Rondel