VOYAGE AU COEUR DE LA MJC MJC DE RIEUMES ET DU SAVES Rieumes samedi 27 juin 2026.

Rieumes

VOYAGE AU COEUR DE LA MJC

MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :

2026-06-27

La MJC de Rieumes et du Savès vous invites à sa fête

Voyage au coeur de la MJC

Samedi 27 juin 2026

A partir de 16h

Parc de la MJC Ouvert à tous .

MJC DE RIEUMES ET DU SAVES 410 Rue du Pigeonnier Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 91 96 26 contact@mjcrieumesetsaves.com

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English :

The MJC of Rieumes and Savès invites you to its festival

L’événement VOYAGE AU COEUR DE LA MJC Rieumes a été mis à jour le 2026-06-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE