VOYAGE AU CŒUR DU JAZZ : Hermeto Pascoal Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) – Site Jean-Jacques Rousseau Paris
VOYAGE AU CŒUR DU JAZZ : Hermeto Pascoal Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) – Site Jean-Jacques Rousseau Paris mardi 14 avril 2026.
Ce cycle de conférences propose une initiation vivante et accessible à l’histoire du jazz, en explorant ses multiples résonances avec les musiques du XXe siècle — qu’elles soient savantes, populaires, américaines ou venues d’autres horizons — ainsi qu’avec les autres formes d’expression artistique telles que le cinéma, la photographie ou la peinture. Au-delà de l’aspect musical, ces rencontres mettent en lumière les enjeux sociaux et culturels qui ont façonné le jazz : luttes contre les discriminations, questions de genre, et affirmation identitaire. Le jazz y est présenté comme un miroir des évolutions de la société, un art profondément engagé et universel.
Ces conférences sont animées par les élèves des cours d’histoire du jazz des conservatoires des 9ème et 11ème arrondissements, et illustrées en musique par les ateliers jazz du réseau des conservatoires parisiens. Elles s’adressent aussi bien aux élèves des conservatoires qu’aux curieux et passionnés extérieurs, dans une démarche de médiation culturelle inclusive, ouverte à tous les publics.
Au fil des séances, vous découvrirez les parcours de figures majeures du jazz :
- 18 novembre – Herbie Hancock
- 09 décembre – Ella Fitzgerald
- 20 janvier – Melissa Aldana
- 10 février – Django Reinhardt
- 17 mars – Gary Burton
- 14 avril – Hermeto Pascoal
À travers un cycle de conférences illustrées en musique, les élèves des conservatoires des 9e et 11e arrondissements proposent une exploration accessible de l’histoire du jazz, en lien avec les grands mouvements artistiques et sociaux du XXe siècle. Une invitation à découvrir le jazz comme art universel, miroir des évolutions culturelles et politiques.
Le mardi 14 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-14T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-15T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-14T19:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) – Site Jean-Jacques Rousseau 53 rue Jean-Jacques Rousseau 75001 Paris
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