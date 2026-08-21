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Voyage dans les étoiles, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Hugo Pratt · Cournon-d'Auvergne

Voyage dans les étoiles, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Hugo Pratt
Adresse
1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d'Auvergne
Ville
63800 Cournon-d'Auvergne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
sur réservation

Voyage dans les étoiles Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Venez découvrir le système solaire et écouter le son du soleil

Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 762 762 »}]
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©ministère de la Culture

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