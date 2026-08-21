Voyage dans les étoiles, Médiathèque Hugo Pratt, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Voyage dans les étoiles Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Hugo Pratt Puy-de-Dôme

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Venez découvrir le système solaire et écouter le son du soleil

Médiathèque Hugo Pratt 1 rue PIERRE JACQUET 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473983500 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 43 762 762 »}]

Biblis en folie 2026

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