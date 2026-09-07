Voyage dans tous les sens, Médiathèque Jacques Prévert, Lempdes

Informations pratiques

Voyage dans tous les sens Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Jacques Prévert Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Venez mettre vos sens à l’épreuve à travers une série de défis amusants et surprenants ! Saurez-vous reconnaître des objets simplement au toucher, identifier des sons mystérieux ou relever d’autres défis sensoriels ? Faites appel à votre curiosité, votre mémoire et votre sens de l’observation pour tenter de trouver les bonnes réponses.

Médiathèque Jacques Prévert parc de la mairie 63370 Lempdes Lempdes 63370 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls

Biblis en folie 2026

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