Voyage en Musique Festival – soirée inaugurale, Le Garage Moderne, Bordeaux

Voyage en Musique Festival – soirée inaugurale Jeudi 7 mai, 20h00 Le Garage Moderne Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T20:00:00+02:00 – 2026-05-07T22:00:00+02:00

Du classique à la musique du monde

Voyage en musique propose une traversée sonore qui dépasse les catégories et les étiquettes. Ce festival est né d’une conviction simple : la musique, dans toute sa diversité, constitue un langage universel capable de rassembler, d’émouvoir et de surprendre.

En mêlant musique classique et musiques du monde, le festival invite à redécouvrir des répertoires souvent cloisonnés. Il s’agit de créer des passerelles entre les styles, les époques et les cultures, en révélant les correspondances inattendues entre une œuvre de tradition classique et une expression musicale issue d’ailleurs.

Cette rencontre des genres devient alors un terrain d’exploration, où la richesse des influences nourrit une expérience artistique vivante et accessible.

L’un des objectifs fondamentaux de ce festival est également de déconstruire les idées reçues, notamment celles qui entourent la musique classique, trop souvent perçue comme élitiste ou distante. En la replaçant dans un dialogue ouvert avec d’autres formes musicales, le festival lui redonne une dimension sensible, actuelle et profondément humaine.

Enfin, Voyage en musique s’inscrit dans une volonté forte de promouvoir un accès à la culture sans frontières. En valorisant la diversité des expressions musicales et en favorisant la rencontre entre artistes et publics, le festival se veut un espace inclusif, où chacun peut se reconnaître, s’émerveiller et voyager.

Soirée de lancement

Le 7 mai

¡ España !

La soirée de lancement du festival Voyage en Musique invite le public à plonger au cœur de l’Espagne, terre vibrante où chaque rue semble résonner de rythmes et de mélodies. Cette première escale musicale célèbre la richesse et la diversité du patrimoine espagnol, entre passion ardente et délicatesse expressive.

Au fil du concert, les œuvres choisies dessinent un paysage sonore contrasté, mêlant danses enflammées, pièces lyriques et inspirations populaires revisitées. Les compositeurs espagnols y côtoient des regards croisés venus d’ailleurs, offrant une vision sensible et nuancée de cette culture profondément ancrée dans l’émotion et le mouvement.

Portée par une énergie solaire et une intensité communicative, cette soirée inaugurale promet une immersion sensorielle où tradition et modernité dialoguent avec éclat. Une invitation au voyage, où la musique devient langage universel et fait battre le cœur de l’Espagne au rythme du festival.

Le Garage Moderne 176 rue Achard Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/aair-art-accessible-inspirant-et-rayonnant/evenements/festival-voyage-en-musique?_gl=1%2anihcis%2a_gcl_au%2aMTUyODM3MjE3OS4xNzcyODA5OTYxLjk1NDE0NzI1Mi4xNzc0ODE3NTcwLjE3NzQ4MTc5MjY. »}]

L’association Art Accessible Inspirant et Rayonnant (AAIR) vous présente la première édition du festival Voyage en Musique, un événement exceptionnel qui se déroulera au Garage Moderne, à Bordeaux. concert évènement