Voyage en terre comtoise : Lectures de contes, Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales, Besançon

Informations pratiques

Voyage en terre comtoise : Lectures de contes Vendredi 2 octobre, 18h30, 19h20, 20h10, 21h00 Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales Doubs

Limité à 20 personnes par séance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Les comédiennes de la Cie du Colibri se sont plongées pour vous dans les contes francs-comtois. Retrouvez-les dans les allées de la bibliothèque pour des lectures théâtralisées de ces histoires plus ou moins connues qui font notre patrimoine.

Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales 1 rue de la bibliothèque 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878140 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/agenda/evenements-a-venir/lecture/il-etait-une-fois-en-franche-comte »}] Non accessible PMR

Biblis en folie 2026

©Ministère de la Culture