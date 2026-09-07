Voyage en terre comtoise : Lectures de contes, Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales, Besançon
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque d'étude et de conservation et archives municipales · Besançon
Informations pratiques
Voyage en terre comtoise : Lectures de contes Vendredi 2 octobre, 18h30, 19h20, 20h10, 21h00 Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales Doubs
Limité à 20 personnes par séance.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T18:30:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T21:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Les comédiennes de la Cie du Colibri se sont plongées pour vous dans les contes francs-comtois. Retrouvez-les dans les allées de la bibliothèque pour des lectures théâtralisées de ces histoires plus ou moins connues qui font notre patrimoine.
Bibliothèque d’étude et de conservation et archives municipales 1 rue de la bibliothèque 25000 Besançon Besançon 25000 Sarrail Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381878140 https://bibliotheques.besancon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.besancon.fr/agenda/evenements-a-venir/lecture/il-etait-une-fois-en-franche-comte »}] Non accessible PMR
Biblis en folie 2026
©Ministère de la Culture
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon 10 septembre 2026
- Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon 10 septembre 2026
- Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon 10 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026
- Water Music Besançon 11 septembre 2026