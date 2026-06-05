Descartes

Voyage en terres créatives

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Lun, mer, ven 16h–18h30 lecture en famille

Sam 14h–18h exploration matières et sons en famille

Sur inscription

27/06 à 15h30 goûter spectacle

3/07 à 18h30 apéro lecture

4/07 11h-12h atelier danse maman-bébé en portage. 15h30 balade contée

5/07 10h-13h danse, création guidée…

Lun, mer, ven 16h–18h30 lecture en famille

Sam 14h–18h exploration matières et sons en famille

Sur inscription

27/06 à 15h30 goûter spectacle

3/07 à 18h30 apéro lecture

4/07 11h-12h atelier danse maman-bébé en portage. 15h30 balade contée

5/07 10h-13h danse, création guidée… .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 42 05 03 asso.moiramotion@gmail.com

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English :

Mon, Wed, Fri 4?6:30 pm: family readings

Sat 2?6pm: family exploration of materials and sounds

Registration required:

27/06 at 3:30 pm: snack show

3/07 at 6:30pm: apéro lecture

4/07 11am-12pm: mother-baby dance workshop. 3:30 pm: storytelling walk

5/07 10h-13h dance, guided creation…

L’événement Voyage en terres créatives Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire