Voyage en terres créatives Descartes
Voyage en terres créatives Descartes lundi 22 juin 2026.
Descartes
Voyage en terres créatives
Descartes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Lun, mer, ven 16h–18h30 lecture en famille
Sam 14h–18h exploration matières et sons en famille
Sur inscription
27/06 à 15h30 goûter spectacle
3/07 à 18h30 apéro lecture
4/07 11h-12h atelier danse maman-bébé en portage. 15h30 balade contée
5/07 10h-13h danse, création guidée…
Lun, mer, ven 16h–18h30 lecture en famille
Sam 14h–18h exploration matières et sons en famille
Sur inscription
27/06 à 15h30 goûter spectacle
3/07 à 18h30 apéro lecture
4/07 11h-12h atelier danse maman-bébé en portage. 15h30 balade contée
5/07 10h-13h danse, création guidée… .
Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 42 05 03 asso.moiramotion@gmail.com
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English :
Mon, Wed, Fri 4?6:30 pm: family readings
Sat 2?6pm: family exploration of materials and sounds
Registration required:
27/06 at 3:30 pm: snack show
3/07 at 6:30pm: apéro lecture
4/07 11am-12pm: mother-baby dance workshop. 3:30 pm: storytelling walk
5/07 10h-13h dance, guided creation…
L’événement Voyage en terres créatives Descartes a été mis à jour le 2026-05-30 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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