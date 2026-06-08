Voyage gourmand au pays des illuminations au départ de Bagnoles de l’Orne Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie
Voyage gourmand au pays des illuminations au départ de Bagnoles de l’Orne Office de Tourisme Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 5 décembre 2026.
Bagnoles de l’Orne Normandie
Voyage gourmand au pays des illuminations au départ de Bagnoles de l’Orne
Office de Tourisme Avenue de La Ferté-Macé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 16:30:00
fin : 2026-12-13 21:00:00
Date(s) :
2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13
Chaque année, pendant la période des fêtes, l’Orne et le sud du Calvados se transforment en un véritable conte de Noël grâce aux Villes et Villages Illuminés. Depuis 1996, cet évènement fédère près de cent communes, qui rivalisent de créativité pour offrir un spectacle lumineux féérique.
Embarquez à bord de notre minibus convivial pour une soirée magique à la rencontre des plus beaux villages illuminés de la région !
Entre ruelles scintillantes, décorations féériques et ambiance de Noël, petits et grands seront émerveillés.
Des pauses gourmandes seront faites pour se réchauffer et se régaler vin chaud et petites douceurs seront à l’honneur.
> Samedi 5 et dimanche 6 décembre au départ de Bagnoles de l’Orne
> Samedi 12 et dimanche 13 décembre au départ de Bagnoles de l’Orne
>Jauge réduite
>Véhicule type trafic non PMR .
Office de Tourisme Avenue de La Ferté-Macé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66
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English : Voyage gourmand au pays des illuminations au départ de Bagnoles de l’Orne
L’événement Voyage gourmand au pays des illuminations au départ de Bagnoles de l’Orne Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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