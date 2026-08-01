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AGENDA · Romans-sur-Isère

Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades place Jules Nadi Romans-sur-Isère

dimanche 23 août 2026 · place Jules Nadi · Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
place Jules Nadi
Adresse
Le Kiosque Restaurant
Ville
26100 Romans-sur-Isère
Département
Drôme
Tarif

Romans-sur-Isère

Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades

place Jules Nadi Le Kiosque Restaurant Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Surprise ! Les Musicades reviennent au Kiosque pour un voyage jazz avec Octave et Anatole !
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place Jules Nadi Le Kiosque Restaurant Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92 

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English :

Surprise! Les Musicades are back at the Kiosque for a jazz journey with Octave and Anatole!

L’événement Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-12 par Valence Romans Tourisme

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