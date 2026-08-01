Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades

place Jules Nadi Le Kiosque Restaurant Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Surprise ! Les Musicades reviennent au Kiosque pour un voyage jazz avec Octave et Anatole !

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place Jules Nadi Le Kiosque Restaurant Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92

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English :

Surprise! Les Musicades are back at the Kiosque for a jazz journey with Octave and Anatole!

L’événement Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-12 par Valence Romans Tourisme