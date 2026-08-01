Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades place Jules Nadi Romans-sur-Isère
dimanche 23 août 2026 · place Jules Nadi · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades
place Jules Nadi Le Kiosque Restaurant Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 16:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Surprise ! Les Musicades reviennent au Kiosque pour un voyage jazz avec Octave et Anatole !
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place Jules Nadi Le Kiosque Restaurant Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92
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English :
Surprise! Les Musicades are back at the Kiosque for a jazz journey with Octave and Anatole!
L’événement Voyage jazz Le Kiosque dans le cadre des Musicades Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-12 par Valence Romans Tourisme
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