Voyage musical au musée, Pôle Courbet, Ornans

Voyage musical au musée Samedi 23 mai, 17h30, 19h00, 20h30 Pôle Courbet Doubs

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Avec Marc Togonal, violoniste, et David Demange, guitariste

Les deux musiciens fêtent leurs vingt ans de complicité musicale. De Paganini à Tchaïkovski, en passant par les musiques des Balkans ou la musique baroque, ce duo à 10 cordes proposera un moment d’intimité au coeur des chefs d’oeuvre du musée. Un moment de dialogue entre les vibrations des couleurs et celles des sons.

Pôle Courbet 1 Place Robert Fernier, 25290 Ornans, France Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté 33381862288 http://www.musee-courbet.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0381862288 »}, {« type »: « email », « value »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr »}, {« owner »: {« uid »: 58789206, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-08T15:15:45.132Z », « data »: [{« eventDuration »: « 10 », « bookingContact »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr », « response »: {« passId »: 405402589, « isPending »: false, « addressId »: 614044}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « reservationpaysdecourbet@doubs.fr », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « CLASSIQUE-CONTEMPORAIN », « appliedAt »: « 2026-04-08T15:15:44.258Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2226202, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T15:15:44.599Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 453131482, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779555600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-08T15:15:45.132Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/405402589 »}] Les peintures, sculptures et dessins du maître évoquent la nature environnante, les êtres et les scènes qu’il côtoyait dans le Paris du Second Empire et dans sa chère province jusqu’à son exil volontaire et sa disparition en Suisse. Salles au décor inchangé depuis l’époque de Courbet (chambre natale, Salon Hébert, salle de l' »Après-Dînée à Ornans »…). Le musée est ouvert au public tous les jours sauf le mardi : – de juin à septembre : de 10h à 18h. – d’octobre à mai : le lundi de 14h à 17h et du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Tarifs : – 6€ (8€ lors de l’exposition estivale) tarif plein; – 4€ tarif réduit; – visite guidée : 4€ en supplément du billet d’entrée.

Avec Marc Togonal, violoniste, et David Demange, guitariste

© Eric Lafitte