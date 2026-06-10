Voyage musical Racines de vie Festival de Bouche à Oreille Maison des Cultures de Pays Carré noir Parthenay
Voyage musical Racines de vie Festival de Bouche à Oreille Maison des Cultures de Pays Carré noir Parthenay vendredi 24 juillet 2026.
Parthenay
Voyage musical Racines de vie Festival de Bouche à Oreille
Maison des Cultures de Pays Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 10:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Spectacle pour enfants de 0 à 6 ans.
Une petite graine, on la voit à peine ! Et pourtant…
Libre comme l’air, le vent lui souffle des rencontres merveilleuses. Un brin de chaleur, un peu de lumière, quelques gouttes d’eau, et beaucoup d’amour suffisent pour qu’elle prenne racine et s’élève un peu plus haut.
Un arbre majestueux, on le remarque à peine ! Et pourtant … Ses branches frémissent de souvenirs qu’il vient nous chanter pour qu’au fil des saisons, dansent les bourgeons !
Mathilde Pouvreau accordéon diatonique, shrutibox, carillon, calebasse, tongue drum, chant
Christophe Pouvreau guitare, double flûte, hulusi, sansula, calebasse, guiro, chant. .
Maison des Cultures de Pays Carré noir 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Voyage musical Racines de vie Festival de Bouche à Oreille
L’événement Voyage musical Racines de vie Festival de Bouche à Oreille Parthenay a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Parthenay Gâtine
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