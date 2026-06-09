Beaugency

Voyage sensoriel au cœur des plantes

Beaugency Loiret

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-08-09

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Elisa s’est installée à Beaugency pour vivre de sa passion pour les plantes aromatiques et médicinales (certifiées AB). Elle les cultive non loin du fleuve royal, les récolte à la main puis invente ses propres tisanes.

Laissez-vous guider par Elisa pour une parenthèse dans son jardin aux milles senteurs. À travers une sélection de huit plantes, embarquez pour une exploration sensorielle. Elle vous racontera leur histoire et leurs secrets, avant de laisser place à l’éveil de vos sens respirez, ralentissez et accueillez les émotions que libèrent leurs parfums. L’expérience se prolongera ensuite par une dégustation d’infusions délicates. Pour faire durer le voyage et poursuivre chez vous la découverte des plantes, Elisa vous remettra un petit livret, mémoire de ces 8 histoires végétales. 25 .

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!

L’événement Voyage sensoriel au cœur des plantes Beaugency a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE