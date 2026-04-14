Voyage sensoriel ! Place de la Mairie Parthenay

Parthenay

Voyage sensoriel !

Place de la Mairie 22 Rue des Tulipes Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:30:00

fin : 2026-07-25 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Prêt pour l’éveil des sens ?

Vive l’été à Maurice Caillon ! Nous vous proposons une matinée de douceur via un drôle de voyage où tous vos sens seront mis à l’honneur…

-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans

-Sur inscription .

Place de la Mairie 22 Rue des Tulipes Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Voyage sensoriel !

L’événement Voyage sensoriel ! Parthenay a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine