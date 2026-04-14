Voyage sensoriel : sons du monde et rêves de forêt, MAC- Musée d’Art Campanaire, L’Isle-Jourdain

Voyage sensoriel : sons du monde et rêves de forêt Samedi 23 mai, 18h00 MAC- Musée d’Art Campanaire Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez (re) découvrir les collections de ce musée comptant plus de 1000 objets, unique en France et en Europe.

L’art campanaire se définit par l’art des cloches, leur fabrication leur histoire, les traditions qui s’y rattachent. L’art campanaire prend également en compte des objets sonores du monde entier, sous différentes formes ; cloches, grelots, sonnailles, subrejougs, gongs, carillons et horloges monumentales.

À l’occasion du festival de photos IBO-MAI PHOTOGRAPHIQUE vous aurez la possibilié de voir l’exposition intitulée Là où la liberté prend racine. Les artistes Marion WIDUA & Patrick CAZENAVE révèlent par le biais de leur optique une vision onirique de la forêt.Venez plonger dans une ambiance mystique qui invite au rêve, au mystère, à la promenade immersive au milieu de ces troncs d’arbres qui se dressent comme des géants étirés dépassant les limites du ciel.L’exposition est présentée du 31 mars au 30 mai 2026.

Dès 20h30 venez vous évader au son de musique africaine avec l’Ensemble Kinkeliba qui par le biais d’instruments à cordes et à percussion vous fera voyayer à travers le continent africain.

L’exposition est présentée du 31 mars au 30 mai 2026.

MAC- Musée d’Art Campanaire Place de l’Hôtel de Ville, 32600 L’Isle-Jourdain, France L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie +33562073001 https://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-reseau/musee-de-lisle-jourdain La muséographie s’attache, en six zones thématiques, aux différentes étapes de la fabrication des cloches, carillons, sonnailles et grelots. Elle présente, ainsi, plus de mille trésors techniques et artistiques, de tous types, de toutes époques et de toutes provenances, dont le célèbre Carillon de la Bastille (classé Monument historique). Un exceptionnel ensemble d’ornements de jougs (ou « subrejougs »), fruit d’une collecte passionnée, fait l’objet d’un dépôt dans l’un des espaces du musée. La présentation permanente est enrichie par un espace d’exposition temporaire et la présence d’un auditorium destiné à la projection de films liés à l’art campanaire.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez (re) découvrir les collections de ce musée comptant plus de 1000 objets, unique en France et en Europe.

© MAC-Musée d’Art Campanaire